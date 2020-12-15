عاجل.. أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

اجتاحت مدينة الإسكندرية، أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح باردة، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح على السواحل الشمالية.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ودفعت شركة الصرف الصحي، بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة، بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

ووفقا لقرار المحافظ، عُطلت الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، اليوم، لإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية للتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية

ووجه المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى، لافتاً إلى أن موجة الأمطار يصاحبها رياح شديدة جداً.

وأوضح الشريف، أنه جرى وضع حواجز خرسانية بالنقاط الساخنة بطول الكورنيش، وذلك لمنع خروج الأمواج العالية، والتي قد تصل إلي ٤ ونصف متر.