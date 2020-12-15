"نشر وتسويق كتب الأطفال".. مائدة مستديرة بـ"الأعلى للثقافة" اليوم

تنظم لجنة فنون الطفل في المجلس الأعلى للثقافة، ومقررتها الكاتبة فاطمة المعدول، مائدة مستديرة بعنوان "نشر وتسويق كتب الأطفال"؛ في الخامسة مساء اليوم، بقاعة الفنون بمقر المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة نيفين محمد، رئيسة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

ويشارك في الندوة، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، ومحمد راضي رئيس مجلس إدارة المكتب المصري للمطبوعات، والدكتور محمود حسن إسماعيل أستاذ الإعلام وثقافة الطفل بجامعة عين شمس، وأعضاء لجنة فنون الطفل وبحضور مجموعة من ناشري كتب الأطفال والمهتمين بصناعة النشر، ويدير المائدة الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة.

وتقام الدورة بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وفي اطار خطة التنمية المستدامة فيما يخص محور تنمية الصناعات الثقافية، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الفعالية أونلاين عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات والتابعة للمجلس.

واستضاف المجلس الأعلى للثقافة، مؤخرا، فعاليات مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان "الإبداع النسوي في مواجهة العنف"، والذي نظمته لجنة الشباب بالمجلس ومقررها المخرج أحمد السيد، بالتعاون مع الدكتورة رانيا يحيى عضو لجنة الشباب وعضو المجلس القومي للمرأة ومنسق المؤتمر، والذى أقيمت فعالياته، بمقر المجلس.

كما أقام المجلس سابع ندوات سلسلة أمسيات مبادرة: (علاقات ثقافية)، التي واصل تنظيمها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الاحتفاءً بدولة اليونان، وشارك في اللقاء، السفير نيكولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة، والسفير محمد فريد منيب، مساعد وزير الخارجية المصرى سابقًا وسفير مصر السابق بأثينا، إضافة إلى كوكبة من المثقفيين والمتخصصين في المجالات الثقافية المصرية اليونانية المتعددة.