لترشيد استخدام المياه.. تكريم 70 طالبا ومزارعا في مبادرة "سفراء"

أطلقت وزارة الموارد المائية والري مبادرة "سفراء المياه"، بالتعاون مع مشروع "دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه" (ستارز)، الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الهدف من هذه المبادرة تعزيز انتماء طلبة المدارس في مصر، والاستفادة من جهودهم في توعية مجتمعاتهم المحلية، من خلال تطبيقهم ممارسات ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، وتوعية عائلاتهم وإصدقائهم بهذه الممارسات وأهمية تطبيقها، موضحا أن هذه المبادرة ستشمل العديد من فئات المجتمع، مثل طلاب المرحلة الابتدائية، وشباب الإعلاميين من الهواة والمحترفين، والمدونين على شبكة الإنترنت، وطلاب وخريجي التعليم الفني والمهني، والجامعات، والقطاع الخاص، وغيرها من الفئات، بهدف الوصول لأكبر نسبة من قطاعات المجتمع المصري.

وفى ضوء نتائج مسابقة "سفراء المياه"، بهدف ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، "حافظ عليها.. تلاقيها"، والتي أُطلقت على صفحة مشروع "ستارز" في وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه من المقرر تسليم الدكتور محمد عبدالعاطي 40 طالبا على مستوي الجمهورية لمهامهم، كـ"سفراء للمياه".

كما أنه من المقرر إطلاق مبادرة "سفراء المياه" المزارعين؛ إذ سيسلم وزير الموارد المائية والري 30 مزارعا من رواد الري الحديث على مستوي الجمهورية، لمهامهم كـ"سفراء للمياه" المزارعين، في احتفالية خاصة ستقام لهذه المناسبة، وهم الفائزون بالمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها "حافظ عليها.. تلاقيها"، والتي أُجريت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

وتهدف هذه المبادرة للاستفادة من جهود المزارعين الفائزين في توعية المزارعين المحيطين بهم من خلال عمل جلسات لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث لغيرهم من المزارعين، وعمل زيارات ميدانية لأراضي المزارعين لمساعدتهم وإرشادهم.

نقل الخبرات والتجارب الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث

وأوضح الوزير أن نقل المعرفة من مزارع إلى آخر تُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة، مشيدا بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، نظرا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وستقوم الوزارة بالتعاون مع مشروع "ستارز" بتغطية أنشطة سفراء المياه المزارعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء؛ لنشر أهمية التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث لأكبر عدد من المزارعين على مستوي الجمهورية.