"يتصرف عليه كويس".. شروط رانيا فريد شوقي لتجسيد سيرة والدها

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها لم ترفض تقديم السيرة الذاتية لوالدها الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، الذي غادر دنيانا منذ نحو 22 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا يقترب من 400 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة، وتعد من علامات زمن الفن الجميل.

وأشارت رانيا فريد شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنها تُشفق على من سيجسد شخصية فريد شوقي، من خلال سيرة ذاتية، "مش هيكون فيه فنان واحد لهذا العمل فقط، خصوصًا وأن هناك مراحل فنية كثيرة مرّ بها فريد شوقي بدءًا من مرحلة الشباب حتى الكِبر".

وبشأن إذا كان هناك أية شروط حتى يكون هناك عمل فني يحكي مسيرة ملك الترسو، ووحش الشاشة فريد شوقي، قالت رانيا فريد شوقي، إنه يجب إنتاج هذا العمل الفني بشكل جيد "لازم يتصرف عليه كويس أوي، لأن فريد شوقي، مسيرة من سنة 1920 إلى 1998 مرحلة تاريخية مهمة جدًا".

وعن تخوفها من مسلسلات السيرة الذاتية التي لم تلق نجاحًا، قالت رانيا فريد شوقي، إن مسلسل أم كلثوم، من أكثر أعمال السيرة الذاتية التي لاقت نجاحًا، كذلك "أسمهان وإسماعيل ياسين، عدوا ونجحوا، خصوصًا وأن تناول السيرة الذاتية مش من خلال فلان عمل الفيلم ده إزاي بس، لكن بتتناول حياته كلها".

وقالت رانيا فريد شوقي، في تصريحات تليفزيونية، "الناس كانت بتشوف فريد شوقي، تِشهق، هو فريد ومميز وله كاريزما وطلة وهِيبة وطول وعرض، لا يوجد على الساحة من يعطيه حقه".

100 عام مرت على ميلاد الفنان فريد شوقي، الذي يعد من مواليد 30 يوليو 1920، وغادر دنيانا يوم 27 يوليو عام 1998، وتم اختيار 14 فيلما شارك فيها وحش الشاشة، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية منها "جعلوني مجرما، صراع في الوادي، باب الحديد، الفتوة، أمير الانتقام، زينب، غزل البنات، بداية ونهاية، وا إسلاماه، الكرنك، السقا مات، خرج ولم يعد، إسكندرية ليه؟".