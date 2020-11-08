ابنة فريد شوقي: والدي كان يقلد يوسف وهبي في منامه

كشفت المخرجة عبير شوقي، ابنة الفنان فريد شوقي، عن تعثر مشروع فيلم سينمائي كان سيجمعها بوالدها بعنوان "أولاد الشوارع".

وقالت عبير في ندوة احتفاء مهرجان الإسكندرية السينمائي بمئوية ميلاد الفنان فريد شوقي إن قصة هذا الفيلم كانت حقيقية، حيث تحمس لها لرغبته في تقديم قصص واقعية، موضحة بأن فريد شوقي كان يجلس مع كل فئات المجتمع للإلمام بكل تفاصيل الشخصيات، مشيرة إلى تقليد والدها للفنان يوسف وهبي أثناء نومه.

وكشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن غضب والدها الفنان فريد شوقي منها عند تجسيدها لدور راقصة في أحد الأفلام، وقالت "رانيا" في ندوة تكريم والدها بمهرجان الإسكندرية السينمائي إنها فوجئت بردة فعل والدها رغم ارتدائها لملابس غير مكشوفة، مضيفة أن مشاعر الأبوة طغت على كونه ممثلا حينها.

أقيمت، منذ قليل، ندوة لتكريم اسم الفنان الراحل فريد شوقي، ويديرها الكاتب الصحفي سمير شحاتة، بحضور الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها المخرجة عبير شوقي وقرينته السيدة سهير ترك.

وعلى جانب آخر أقامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عددًا من الندوات التكريمية، اليوم الأحد، داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وكرم "أباظة" اسم مدير التصوير الراحل عبدالعزيز فهمي خلال ندوة أقيمت اليوم، وأدارها المخرج ومدير التصوير سعيد الشيمي، وبحضور كريمتا شقيقة الفنانة لطيفة فهمي وشقيقتها نيللي فهمي.

كما من المقرر أن تقيم إدارة المهرجان ندوة لتكريم المخرجة إيناس الدغيدي في الواحدة ظهرا، ويديرها الناقد نادر عدلي.

كما أنه من المقرر عرض 5 أفلام تسجيلية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات المهرجان، بهدف توثيق التنمية المجتمعية سنيمائياً، حيث قامت الوزارة بترجمة كافة برامجها التنموية إلى أفلام تسجيلية قصيرة وفي أقل من أربع سنوات حفظت في مكتبتها ما يزيد عن 50 فيلماً، وشاركت الوزارة بالعديد من هذه الأفلام التسجيلية في مختلف المهرجانات المحلية والعربية والدولية وحصدت العديد من الجوائز، وذلك من أجل تعزيز الوعي العام بقضايا التضامن الاجتماعي من خلال الفن والسينما.