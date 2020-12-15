الأرصاد الجوية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون طقس اليوم معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على جنوب "سيناء، والصعيد"، ومائل للدفء على شمال الصعيد في النهار، ومن الممكن أيضا أن يكون بارد على أغلب الأنحاء ليلا، وفقا لما عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى".

وذكرت هيئة الأرصاد، أنَّه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق في القاهرة الكبري، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق من "السلوم، ومطروح، والإسكندرية، ورشيد، وبلطيم"، وأيضا هناك توقعات بوجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 20 والصغرى 15.

- الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 14.

- مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 13.

- بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 15.

- دمياط: العظمى 21 والصغرى 15.

- الإسماعيلية: العظمى 20 والصغرى 15.

- السويس: العظمى 20 والصغرى 15.

- العريش: العظمى 21 والصغرى 15.

- طابا: العظمى 20 والصغرى 17.

- سانت كاترين: العظمى 15 والصغرى 6.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 18.

- الغردقة: العظمى 24 والصغرى 15.

- الفيوم: العظمى 20 والصغرى 12.

- بني سويف: العظمى 20 والصغرى 12.

- المنيا: العظمى 21 والصغرى 11.

- أسيوط: العظمى 22 والصغرى 11.

- سوهاج: العظمى 23 والصغرى 12.

- قنا: العظمى 22 والصغرى 12.

- الأقصر: العظمى 23 والصغرى 12.

- أسوان: العظمى 25 والصغرى 13.

-الوادي الجديد: العظمى 23 والصغرى 11.

- حلايب: العظمى 25 والصغرى 18.