الأرصاد الجوية تحذر من سرعة الرياح والحرارة تصل لـ6 درجات

حذّرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من نشاط حركة الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر، مشيرة إلى أنّ الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي لاضطرابات بالملاحة البحرية، إذ توقعت الهيئة سقوط أمطار على معظم أنحاء الجمهورية، تمتد للقاهرة والوجه البحري، وتكون غزيرة على بعض المناطق، وتستعرض "الوطن"، سرعات الرياح والمحافظات الأقل في درجات الحرارة، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سرعات الرياح اليوم على مدن ومحافظات مصر

ـ تصل سرعة الرياح لـ20 كم في الساعة على القاهرة الكبرى، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

ـ سرعة الرياح على مناطق الوجه البحري تصل لـ17 كم في الساعة، مثيرة للرمال والأتربة.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل إلى 24 كم في الساعة، مثيرة للرمال والأتربة.

ـ وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشتد سرعات الرياح لتصل إلى 24 كم في الساعة، ومثيرة للرمال والأتربة.

ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون سرع الرياح 15 كم في الساعة، تؤدي لاضطرابات في الملاحة البحرية.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح، 18 كم/ ساعة، مثيرة للرمال والأتربة.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح إلى 15 كم/ ساعة، ومثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد تحدد المحافظات الأكثر برودة اليوم

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

مدينة سانت كاترين

درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 06.

مدينة نخل

درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 9.

السلوم

درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

سيوة

درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.