الأرصاد: الحرارة انخفضت 7 درجات.. وسقوط أمطار على القاهرة غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انخفضت بصورة كبيرة مقارنة بيوم الأحد الماضي، التي سجلت فيه 27 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تتراوح اليوم الثلاثاء، بين 19 إلى 20 درجة، أي بانخفاض نحو 7 درجات، مشيرة إلى أنه بالفعل بدأنا نشعر بالبرودة أثناء ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر أيضا، موضحة أن ذلك سيستمر معنا على مدار اليوم، وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدي البلد"، أنه مع نشاط الرياح المثير للأتربة الذي شاهدناه أمس، وانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة الصحراوية والسريعة، سيستمر نشاط الرياح اليوم، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أنه مع تقدم ساعات النهار وفترة الظهيرة، ستشتد الرياح وتنشط مرة أخرى مثلما حدث أمس، وسيصاحبها انخفاض في الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية التي يكون بها رمال وأتربة مثارة، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية للبلاد، خاصة السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، وبلطيم، وتمتد لبعض محافظات الوجه البحري، خاصة شمال الوجه البحري: كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، والغربية.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار بالأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، لكن بالنسبة لمحافظات الوجه البحري ستكون متوسطة الشدة، ولا يوجد منها أي مشاكل، لافتة إلى أن محافظ الإسكندرية أعطى الطلاب إجازة من المدارس اليوم تحسبا للأمطار، وأن هناك بعض المدن أيضا، مثل بلطيم ورشيد أعلنوا أن اليوم إجازة، لأن هذه المدن الساحلية تتأثر بنفس الطقس الذي تتأثر به محافظة الإسكندرية، ونفس كميات الأمطار.

وأكدت شاكر، أن نشاط الرياح اليوم يسبب ارتفاعا في أمواج البحر المتوسط، التي ستصل إلى 4 أمتار، ما يحدث اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى استمرار الأمطار بداية من الغد، لكنها تزيد على الساحل الشرقي للبلاد: دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح، وتكون أكثر غزارة من الساحل الغربي، وأيضا تستمر في محافظات الوجه البحري.

وأوضحت أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة الشدة على القاهرة، غدا الأربعاء، يعقبها حالة من الهدوء في الرياح، وبالنسبة ليوم الخميس، حتى الآن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد.