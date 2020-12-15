صور.. انطلاق الامتحان التدريبي لطلاب أولى ثانوى بـ"التابلت" في القاهرة

شدد محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، على مديري عموم الإدارات التعليمية الـ32 التابعة للمحافظة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي بكل إدارة تعليمية، على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وإحصاء أعداد الطلاب الحاضرين، وتوقيع الطلاب بالحضور في المدرسة، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأعداد الحضور يوميا، التنبيه على الطلبة تسجيل الحضور علي الرابط الذي أعلن عنه بالمدارس والإدارات وموقع المديرية والوزارة .

وأشار "عطية" في تصريحات صحفية، إلى أن الطالب يسجل على الرابط، سواء أدى الامتحان بالمنزل أو بالمدرسة، ويبدأ الامتحان اليوم، وينتهي الأحد الموافق 20 ديسمبر الجاري، متمنيا التوفيق للطلاب والطالبات.

ونوه مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أن هذا الامتحان تدريبي؛ ليتعرف طالب الصف الأول الثانوي كيفية أداء الاختبارات "أون لاين"، واستخدام "التابلت"، والاستفادة من التجربة، مؤكدا أنه تم التواصل مع الطلاب الذين لم يذهبوا للمدارس، بحيث يتاح دخولهم الامتحان من المنازل.

وأوضح مدير المديرية، أنه يتم الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا من ارتداء الكمامة، واستخدام مواد التعقيم للطلاب داخل الفصول، والحفاظ على التباعد.

من جانبها، أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن جائحة فيروس كورونا لن ولم تعق العملية الامتحانية، خلال الترم الأول لصفوف النقل، أو الثاني وأيضا الشهادات، مؤكدة التزام جميع المدارس بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول، وفي أثناء طابور الصباح، بالإضافة إلى تطهير دورات المياه.

وأكد أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم السماح باستبدال امتحانات الترم الأول لجميع المراحل التعليمية بمشروعات بحثية، حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ الامتحانات ستعقد في اللجان بالمدارس تحت مراقبة كاملة من المراقبين ورؤساء اللجان، وأنّ الوزارة لن تتطرق إلى تغيير مواعيد الامتحانات المحددة سلفا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.