"تعليم القاهرة": انتظام الدراسة غدا مع اتخاذ الحيطة والحذر

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن غداً الأربعاء يوم دراسة ولا تعطيل لها بسبب الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه لم يصدر أى قرار من المديرية ولكن هناك تنبيهات باتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر، وبإمكان بعض المدارس اتخاذ ما تراه مناسبا غدا فى حال حدوث أمطار أو أى تغيرات مناخية حفاظا على الطلاب.

ومن جانبه، وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد بالشوارع خلال اليومين المقبلين تحسبًا لسقوط الأمطار وللتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه، والتعامل مع الشكاوي التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ ورئيسي شركتي المياه والصرف الصحي لمتابعة الاستعدادات لموجة الأمطار المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة.

ووجه اللواء خالد عبد العال، بالإستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوي بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.