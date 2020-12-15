رئيس شركة الصرف الصحي يتابع كسح مياه الأمطار بشوارع الإسكندرية

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة جهود كسح مياه الأمطار بطريق الكورنيش، لضمان استمرار حركة المرور.

وتفقد نافع أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار بنفق المندرة، المؤدي لمناطق المعمورة وأبو قير وطوسون، موجها إلى استمرار تواجد فرق الطوارئ والبدالات على مدار الساعة.

وضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ووفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد، خاصة السواحل الشمالية، خلال الـ72 ساعة المقبلة تقلبات جوية، وسقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق عدة مناطق بالإسكندرية تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي، فيا جرى الدفع بنحو 180 سيارة لشفط المياه.ومن جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم حتى الآن.