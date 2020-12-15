تراكم مياه الأمطار بكورنيش الإسكندرية.. و"الصرف" تدفع بمعدات لسحبها

تراكمت مياه الأمطار بطريق كورنيش الإسكندرية، اليوم، وتحديدا بمنطقة المندرة، دون تأثر الحركة المرورية ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمعداتها لسحب المياه المتراكمة.

كما دفعت الشركة بفرق طوارئ لـ 73 منطقة، بينها نفق المندرة بطريق الكورنيش، لسحب تراكمات مياه الأمطار، بعدما ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم رغم التقلبات الجوية.

ووفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد، خاصة السواحل الشمالية، خلال الـ72 ساعة المقبلة تقلبات جوية، وسقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح.