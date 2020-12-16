12سببا يمنعك من الحصول على مساعدات الضمان منها امتلاك 3 مواشى

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق برنامج تكافل وكرامة، يستهدف استمرارية البرنامج، لافتة إلى أنه يعمل على توفير تمويل مستقبلي للأسر المدرجة بمنظومة الدعم النقدي، بالإضافة إلى أنه يستهدف التخفيف عن الموازنة العامة للدولة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يتم تقديم مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول لتوفير سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر أو الأفراد، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وأشارت التضامن، أنه يتم تقديم المساعدات الضمانية للأولى بالرعاية، وللأسر التي لديها أبناء بالتعليم بشرط ،ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص، أو يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية شهرية، وأن تكون الأسرة المتقدمه لديها أبناء حديثى الولادة حتى الثمانية عشر عاما.

12 مانعا للحصول على مساعدات الضمان الشهرية

وأوضحت التضامن أن هناك العديد من الموانع التى للحصول على المساعدات الضمانية الشهرية كالتالى:

- امتلاك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة.

- العمل بالخارج.

- امتلاك نصف فدان فأكثر.

- التحاق الأبناء بالتعليم الخاص، بقيمة أكثر من 2000 جنيه.

- تقاضي معاش ضمان

- يدفع اشتراك تأميني أكثر من 600 جنيه.

- تقاضي معاش قوات مسلحة أو شرطة

- امتلاك سيارة من عام 1990 فأكثر، أو جرار أو توك توك.

- امتلاك عقار لغير غرض السكن.

- امتلاك و إدارة مشروع خاص له عائد ثابت أكبر من خط الفقر المحدد.

- العمل بشركة خاصة أو حكومة.

- امتلاك مهن حرة.

تمنح للأيتام الذين لاينالون رعاية من الأب أو الأم

ويشترط للمتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين أن يكون عمره "65 عام"، أو أن يكون مصابا بالعجز أو مرض مزمن يحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل، ويثبت ذلك بالفحص الطبى .

كما تمنح مساعدات الضمان الشهرية للأيتام الذين لاينالون رعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجه الثانية أو بعد ذلك.