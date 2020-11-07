القباج: صندوق تكافل وكرامة يوفر تمويلا للأسر المدرجة بمنظومة الدعم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق برنامج تكافل وكرامة، يستهدف استمرارية البرنامج، لافتة إلى أنه يعمل على توفير تمويل مستقبلي للأسر المدرجة بمنظومة الدعم النقدي، بالإضافة إلى أنه يستهدف التخفيف عن الموازنة العامة للدولة.

سيضم مرتدات أموال الأسر المستفيدة والهبات والتبرعات

وأضافت القباج في تصريحات صحفية أن تكافل وكرامة سيظل مملوكاً للدولة، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى زيادة أموال تكافل وكرامة، أي أنه سيضم مرتدات أموال الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات، ومصادر أخرى جار تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأشارت القباج إلى أن الصندوق سيعمل على تعبئة الموارد المالية من بعض الجهات الأخرى لضمان تدفق المساعدات النقدية للمستفيدين من الأُسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، لافتة إلى أن إجمالي عدد الأسر التي يقدم لها دعم نقدي ما يقرب من 3.65 مليون أسرة، أي ما يعادل 14 مليون مواطن.

الفقر تراجع 5 درجات بالوجه القبلي

وأكدت أن الفقر تراجع 5 درجات بالوجه القبلي، مشيرة إلى أن الوجه القبلي استحوذ على 58% من المستفيدين بإجمالي 1.98 مليون مواطن، وأن 70% من إجمالي مخصصات تكلفة الدعم يتم توجيهها إلى محافظات الوجه القبلي، مما خفض نسب الفقر 5 درجات.

افتتاح مركز للتظلمات للتأكد من دقة الأوراق وتسجيل البيانات

وأكدت القباج أنه سيتم تحويل بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة إلى كروت "ميزة"، لتوفير مميزات متعددة للعميل، منها إتاحة عمليات السحب والإيداع، وسداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة دون تحمل المواطنين أي تكلفة مادية.

وأشارت إلى أنه سيتم افتتاح مركز للتظلمات للتأكد من دقة الأوراق وتسجيل البيانات، موضحة أنه تم تدريب 12 ألف موظف للتعامل مع منظومة تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن 28% من دعم تكافل وكرامة يذهب لذوي الإعاقة، و10% مسنين، و11% للمرأة المعيلة، و1.5% للأيتام.