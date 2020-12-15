التحريات: 1.5 مليون خسائر حريق سوق العاشر بمدينة نصر

كشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن خسائرة الحريق الهائل الذي شب داخل سوق العاشر بمدينة نصر في القاهرة، فجر اليوم، تجاوزت المليون ونصف المليون جنيه، وأن النيران شبت داخل إحدى المحلات، في أثناء تواجد عامل بها.

وأوضحت التحريات وأقوال شهود العيان، أن النيران شبت بسبب ماس كهربائي داخل مدفئة، وأن الحريق التهم أكثر من 14 محلا تجاريا، وتم السيطرة عليه قبل انتقاله إلى المناطق القريبة.

وتمكن الأهالي من نقل بعض السيارات المركونة بمحيط السوق، وشكلت لجنة من المحافظة والحي لتحديد الخسائر من المتضررين بسبب الحريق.

كانت النيابة العامة بمدينة نصر، بدأت التحقيق في واقعة نشوب حريق هائل داخل سوق العاشر، وتبيّن من التحريات المبدئية أنّ النيران اشتعلت بسبب ماس كهربائي بالتدفئة، ما أسفر عن احتراق كمية كبيرة من الأكشاك، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.

وكان اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة سوق الحي العاشر بمدينة نصر، وانتقلت 14 سيارة إطفاء وإسعاف من قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتمّت السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص باختناقات وحروق بسيطة.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديوهات للحريق تظهر فيها محاولات الأهالي للسيطرة على الحريق قبل وصول قوات الحماية المدنية.