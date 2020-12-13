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الحماية المدنية تسيطر على تسرب غاز بالحي الثامن في مدينة نصر

كتب:

أحمد عبد اللطيف
11:43 ص | الأحد 13 ديسمبر 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

نجحت ضباط الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على تسرب غاز في شارع حافظ رمضان بالحي الثامن دائرة قسم أول مدينة نصر.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء عمليات حفر ينفذها مسؤولو المحافظة، فوجئوا بكسر في خط الغاز ما أثار الذعر بين الأهالي.

نسقت الحماية المدنية مع مسؤولي الشركة وحي مدينة نصر، وتم إغلاق الكهرباء وخط الغاز عن المنطقة وجار إصلاحه من قبل فريق الصيانة التابع لشركة الغاز.

تحررت مذكرة بالواقعة، وأحيلت إلى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.

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