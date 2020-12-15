مدير "وحدات موظفي العاصمة بمدينة بدر": لدينا 150 عمارة جاهزة للتسكين

قال المهندس محمد طلبة، مدير عام التنفيذ بمشروع وحدات الإسكان الخاصة بموظفي العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة بدر بمنطقة الـ800 فدان، إن المرحلة الثانية من موقع سكن مصر المخصصة للعاملين بالعاصمة يقدر بنحو 376 عمارة، بواقع 9024 وحدة، بنسبة تنفيذ إسكان العمارات 92%، و70% للطرق، وفوق الـ90% للمرافق.

وأضاف "طلبة" خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولي، أننا "لدينا الآن ما يقرب من 150 عمارة جاهزة للتسكين، وبنهاية شهر مارس سننتهي من المشروع بالكامل بخدماته وتنسيق موقعه والطرق وكل شيء".

وأوضح المهندس محمد طلبة، أن المشروع يحتوي على جميع الخدمات من مدارس، وحضانات، وملاعب، ومخابز، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة تشطيب "سوبر لوكس"، مؤكدا أن "الموظف أو الساكن اللي هيجي مش هيعمل فيها حاجة"، كما أن جميع أنواع التشطيبات مختارة بعناية، حتى أن الهيئة شكلت لجنة لدراسة السيراميك، واختيار أجود الأنواع والألوان.

ونوه مدير عام التنفيذ بالمشروع، أن مساحة الوحدة تتراوح ما بين 115 إلى 118 مترا، كما أن العمارة تتكون من 6 أدوار، ويتكون الواحد من 4 شقق، مع وجود مصعد، مشيرا إلى أن مدينة بدر شهدت طفرة إنشائية كبيرة خلال آخر 4 سنوات، يواكبها طفرة في كل المجالات، وتطوير الطرق والبنية التحتية، كما أن بها 3 محطات مخصصة للقطار الكهربي؛ لأنها مربوطة بالمدن الأخرى.

وأوضح المهندس محمد طلبة: "نحن أقرب ما يكون للطريق الإقليمي الدائري ونبعد عنه بما لا يتعدى كيلو متر، والموظف الذي لديه سيارة يمكنه الذهاب إلى العاصمة الإدارية في غضون 10 دقائق".