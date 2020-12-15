بروتوكول بين "قطاع الأعمال" و"الإسكان" لتطوير أراضي "القابضة للغزل"

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتطوير بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركة أو شركاتها التابعة، أو قيام الهيئة بشراء بعض هذه الأراضي.

يأتي توقيع البروتوكول في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين الوزارات والجهات والشركات العامة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة.

وقع البروتوكول كلًا من الدكتور مازن حسن نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، في بيان صادر اليوم، أنَّ الوزارة تعاونت مع الجهات المعنية بتغيير الاستخدام لهذه الأراضي إلى (سكني/ مختلط) لتحقيق أقصى استفادة من عوائد واستثمارات لهذه الأراضى، مشيرًا إلى أنَّه من المقرر أن تستغل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، العوائد المالية من استغلال الأراضي محل هذا البروتوكول، في تمويل مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة، والذي تتجاوز تكلفته الاستثمارية 21 مليار جنيه.

من جهته، أكّد وزير الإسكان التعاون المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، من أجل تحقيق الدولة لأكبر استفادة من الأصول المتاحة، موضحًا أنَّ الهيئة ستقوم بموجب البروتوكول بالمشاركة في تطوير بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركاتها التابعة، وإعداد مخطط عمرانى متكامل لها، وترفيقها، وتنفيذ أعمال بناء الوحدات عليها، وطرح الوحدات للبيع، إضافة إلى شراء بعض الأراضي غير المستغلة.