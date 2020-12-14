لو أوراقك سليمة.. ماذا تفعل إذا رفض البنك تمويل شقتك في الإسكان؟

تقدم وزارة الإسكان العديد من المشروعات التي تتضمن تقديم وحدات وأراضٍ سكنية لقطاع كبير من المواطنين، إذ يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا نقديًا بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر.

ويتعاون الصندوق مع نحو 20 بنكًا و7 شركات عقارية لتوفير التمويل للمستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي، وقد يواجه بعض المتقدمين رفض الجهات تمويل الشقة التي حددها الصندوق للمواطن لعدد من الأسباب، بينها ظروف دخله الشهري أو لكونه ليس موظفًا حكوميًا.

ماذا تفعل حال رفض طلبك؟

ويقوم العميل الذى يتم رفضه من قبل البنك ائتمانيًا بالاتصال بالصندوق لمعرفة سبب الرفض، ويكون السبب عادة نقص بعض المستندات الخاصة بالعميل، ويحدث أن يتم إلغاء رفض أو تعليق الطلب بمجرد موافاة الصندوق بالمستندات.

وحال رفض البنك تمويل الوحدة يجرى تقديم طلب تغيير جهة التمويل مرة واحدة فقط من خلال التوجه إلى فرع البنك المراد التحويل له.

ويستطيع العميل تقديم طلب التغير من خلال الاتصال على الأرقام التابعة لصندوق التمويل العقاري 5999 و5777 و1188.

وإذا وجد العميل تعنتًا من جانب البنك جهة التمويل وأنّ أوراقه سليمة، يقدم شكوى ضد البنك في صندوق التمويل العقاري، مع تقديم سبب واضح للشكوى.

مزايا التمويل العقاري

- الانتقال إلى منزلك الجديد فور الحصول على التمويل.

- الحصول على مبلغ تمويل قد يصل إلى 90% من قيمة منزلك الجديد.

- سداد أقساط شهرية محددة طوال فترة التمويل.

- السداد على أطول مدة زمنية ممكنه تصل إلى 20 عامًا، وهو ما لا يتوافر في أي من أساليب التمويل التقليدية الأخرى.

- اختيار أي وحدة تريدها في أي مكان على أرض مصر أو من الوحدات المتوفرة لدى الصندوق.

- الاستفادة من مزايا السداد الفوري لمالك الوحدة.

- تملك منزلك بقسط شهري مقارب لقيمة الإيجار.

- السداد المعجل لكل أو جزء من مبلغ التمويل العقاري المتاح في أي وقت نظير تحمل رسوم السداد المعجل وفقًا لشروط جهة التمويل وشروط الصندوق.