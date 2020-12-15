التجمع: نحتاج لخطاب ديني عصري وخطة لإنهاء الأمية بمصر

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إنّه يتمنى من أغلبية البرلمان المقبل، أن تضع نصب أعينها احتياج الدولة لتطوير خطاب ديني، ليصبح عصريا، وسياسات إعلامية تفتح شرايين المجتمع، وخطة لإنهاء الأمية في مصر لأنها وصمة عار.

وأضاف رئيس حزب التجمع، في لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، أنّ حزب التجمع ينوي التطرق لتفكيك منظومة الفساد في المجتمع داخل البرلمان، التي هي مدعومة بقوانين تحتاج للمراجعة، والتي تتسبب بمنظومة الفساد: "في قوانين بتساند الفساد، والفساد بيستهلك أكثر من 40% من الناتج القومي".

وتابع رئيس حزب التجمع أنّ الحزب ينتوي تدعيم مؤسسات الدولة والبحث العلمي وتمهيد الأرض لنهضة مصر، وهو يحتاج لجانب تشريعي داخل البرلمان، "أما عن موضوع الرقابة فهو يكون وفقا لبيان الحكومة وبرنامج الحكومة".

فيما قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنّ حزبه سيمارس دوره الرقابي على الحكومي، وهو ما حدث في البرلمان السابق، حيث كانت أقوى طلبات الإحاطة والأسئلة تقدم من حزب مستقبل وطن: "كلنا فاكرين طلب الإحاطة اللي كان مقدم ضد وزيرة الصحة، واللي حصل فيه، ومش معنى إني حزب أغلبية إني معملش دوري الرقابي".

وقالت الكاتبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالبرلمان ستفعل الأدوات الرقابية داخل البرلمان من خلال أعضائها داخل البرلمان: "هنشوف استجوابات وطلبات إحاطة بجد، وهنشوف المسؤولين بيتحاسبوا وخصوصا أغلبنا من الطبقات المتوسطة وجايين من وسط الناس ومحتكين بيهم، وحاسين بالناس وهنضغط القوانين تتفعل".