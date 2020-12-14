الديهي يستعرض إنجازات البرلمان.. ورسالة للأحزاب: أمامكم فرصة تاريخية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه خلال عام 2013، كانت الحياة السياسية والحزبية والتشريعية في مصر في غرفة الإنعاش، وفي تعداد الموت السريري، ولكن البرلمان الحالي خرج من رحم أزمات وآلام كانت موجودة تتمثل في أزمات اقتصادية ومحاربة الإرهاب وبرنامج إصلاح اقتصادي ومرحلة بناء وتنمية.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN": "أعضاء البرلمان الحالي مكنوش بيناموا وقاموا بترجمة الدستور لواقع قانوني وتشريعي"، موضحًا أن البرلمان عمل في ظروف صعبة، ومعظمه كان من شباب تمارس العمل البرلماني لأول مرة، منوهًا بأن البرلمان الحالي أفرز معارضة ونجوما برلمانيين، وأفرز حياة حزبية جديدة.

وأشار الإعلامي، إلى أن البعض أثبتت التجربة أنهم لا يصح أن يكونوا نوابا، ومن بين أصوات المعارضة التي أفرزها البرلمان الحالي "ائتلاف 25-30"، بعضهم خسر وبعضهم نجح خلال الانتخابات الأخيرة للبرلمان المقبل باختيار الشعب، وعدد أعضاء حزب مستقبل وطن الذي يمثل حزب الأغلبية 55%، و45% المتبقية أحزاب معارضة، مثل حزب التجمع، وحزب الوفد، وحزب حماة الوطن، وحزب الوطن وغيرها.

وأوضح أن الممارسة الديمقراطية لا تأتي بالوعظ وإنما تحتاج للاحتكاك بالشارع، مخاطبًا الأحزاب السياسية،: "أمامكم فرصة تاريخية للعمل الحزبي والتشريعي، عارضوا على أرضية وطنية أفرزوا قيادات معارضة من جديد، ومارسوا السياسة في القرى والمحافظات الحدودية"، مشددًا على أننا نستحق أن يكون لدينا معارضة نزيهة، ونواب يشعرون بالمواطن.