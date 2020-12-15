أحفاد أبطال معركة "وادي ماجد" يطلقون شعلة العيد القومي لمطروح

انطلقت قبل قليل، احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى الـ105، وذلك بحضور المحافظ اللواء خالد شعيب، واللواء عماد الكدواني، مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بمطروح.

بدأت الاحتفالات من أمام مبنى ديوان عام المحافظة بمدينة مرسى مطروح، حيث قام المحافظ بإيقاد الشعلة أمام مبنى المحافظة بشارع إسكندرية، إيذاناً بانطلاق مراسم الاحتفالات، والتي اقتصرت على عدد بسيط من قيادات مطروح، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وقدم فريق "فرسان مطروح" عروضاً فنية ضمن الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي للمحافظة، وذلك مع تشغيل الأناشيد والأغانى الوطنية، كما نظمت المحافظة احتفالية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور جميع الأجهزة المعنية، استعرض خلالها المحافظ جميع المشروعات التي نفذتها المحافظة والجهاز التنفيذي على مدار عام 2020، وخطة العام المالي الجاري والمقبل.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تهتم بمحافظة مطروح، من خلال إنشاء المشروعات القومية على أرض المحافظة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف التنمية وزيادة الاستثمار في المحافظة، والاهتمام بالزراعة والري في سيوة، والعمل على زيادة التنمية الإقتصادية في جميع مدن ومراكز مطروح الثمانية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، على هامش مشاركته فى الاحتفالات بالعيد القومي، أن الاحتفال يواكب ذكرى انتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي في معركة "وادي ماجد"، غرب مدينة مرسى مطروح، في 15 ديسمبر عام 1915، مشيراً إلى أن أحفاد مجاهدي معركة "وادي ماجد" الشهيرة، التي هُزم فيها الإنجليز على أرض مطروح، سلموا الشعلة إلى محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب.

وقدم رئيس جامعة مطروح ومدير الأمن ونواب مطروح، سليمان فضل، وجمال الشورى، ومهدي العمدة، وفتحية السنوسي، التهنئة إلى المحافظ وجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية، وجميع أبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي، وذكرى الانتصار على الإنجليز في معركة "وادي ماجد"، مشيداً بشجاعة وبسالة أبناء محافظة مطروح، واتحادهم للتصدي والتغلب على أي عقبات تتعرض لها المحافظة.