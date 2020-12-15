تفاصيل انطلاق معرض print2pack.. أكبر حدث صناعي للمشروعات الصغيرة

أعلن البنك الأهلي المصري دعمه لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال رعاية المعرض التاسع من print 2 pack - paper ME - tissue Me بقاعة المؤتمرات – مدينة نصر، والذي ينطلق في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر، ويضم كبرى شركات الطباعة والتغليف وصناعة البلاستيك والورق والكرتون والأوراق الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعد معرض PRINT 2 PACK أكبر تجمع للشركات المصرية والأجنبية العاملة بقطاع صناعات التعبئة والتغليف والطباعة، كما أنّ المعرض يعد فرصة مهمة للتعرف على أحدث التكنولوجيات في صناعات التغليف والطباعة بما يدعم تطور الصناعة المصرية وانعاش الاقتصاد القومي.

وكانت الدورة الثامنة للمعرض أقيمت فى سبتمبر 2019، تحت رعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد ومركز تحديث الصناعة والاتحاد العربي للصناعات الورقية وصناعات التعبئة والتغليف والمجلس التصديري للصناعات الورقية والطباعة والتغليف وغرفة الطباعة.

ويعتبر قطاع تعبئة وتغليف المواد الغذائية من أهم القطاعات المستهلكة لصناعة التعبئة والتغليف، إذ يُسيطر قطاع المواد الغذائية على النسبة الأكبر من استهلاك سوق التعبئة والتغليف بنسبة تقترب من الـ50% من قيمة السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كيفية التسجيل في معرض print 2 pack

ويتيح المعرض إمكانية التسجيل المسبق قبل المعرض، إذ تستغرق عملة التسجيل على الموقع دقيقة واحدة فقط، وبمجرد الانتهاء يمكن للزائر طباعة صفحة التأكيد وتقديمها في الموقع "عداد تسجيل الزوار" في أرض المعارض لاستلام شارة الزائر، علمًا بأنّ زيارة المعرض مجانية دون أي رسوم، وذلك عن طريق تسجيل البيانات من هنـــــا، مثل إدخال الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل والوظيفة واسم الشركة ومجال عملها، وتحديد نوع المشاركة "زائر - عارض، وذلك لتسهيل دخولك إلى المعرض بشكل أسهل بدلًا من الزحام على البوابات.