تسليم 98 شيكا للأسر الأكثر احتياجا لتنمية المشروعات الصغيرة بالمنيا

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، 98 شيكا للفئات والأسر الأكثر احتياجا بعدد من القرى وذلك لتنمية المشروعات متناهية الصغر كمرحلة أولي، مقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك القاهرة، في إطار الدور المجتمعي الذى تنفذه الجمعية في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل من أبناء محافظة المنيا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان بديوان عام المحافظة بحضور ربيع عبدالجليل مدير فرع جمعية الأورمان، وأشرف منير ممثل بنك القاهرة، وذلك لبدء مشروع صغير مساهمة من الجمعية في تشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة.

أكد المحافظ أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور داعم ومساند لخدمة المواطن على أرض المحافظة، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية ، لتحقيق الشراكة الكاملة بين الجهة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، ومشيداً بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم. ولفت إلى أن جمعية الأورمان لها دور رائد في تنمية مشروعات المجتمع الريفي وتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة.

وقال مدير فرع جمعية الأورمان، إن الحالات المستفيدة تم اختيارها بعد إجراء بحث اجتماعي بالتعاون مع التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لبيان مدى احتياجاتهم وظروفهم المعيشية وتحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.