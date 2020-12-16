استمرار الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بعنوان "حقك تنظمي" بأسوان

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد عبدالمنعم سرور، وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة.

وانطلق الأسبوع الأول للحملة خلال الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر الجاري، وذلك في مراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة، كما تستمر المرحلة الثانية خلال الفترة من 13 حتى 17 ديسمبر الجاري في ادفو شرق وادفو غرب وأسوان، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى".

وتأتى هذه الحملة في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابى على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، والحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا.

على جانب آخر، وفى جولة ميدانية مفاجئة، كشفت العديد من أوجه القصور واستدعاء المسئولين عن المحليات والمرافق والمرور، قام محافظ أسوان بتفقد مناطق وشوارع كلية التربية والسماد والسيل الجديد، بجانب مستشفيات الصدر والحميات، بالإضافة إلى مدارس محمد صالح حرب الفنية نظام خمس سنوات ومحمد حسين هلال نظام ثلاثة سنوات، فضلاً عن مركز التكوين المهنى ومحطة الشيخ هارون حيث أمر المحافظ بدراسة إنشاء محلات لبائعى الأسماك بنظام حق الإنتفاع من أجل تفريغ سوق السيل من الإشغالات، وهو الذى يتوازى مع تسكين الباكيات والمحلات بالسويقات الجديدة بالسيل وطريق السماد بإجمالى 141 باكية وطرحها بنظام الإيجار بمبلغ 400 جنية شهرياً على أن يتم تنويع الأنشطة داخل هذه السويقات لتشمل بيع الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن السلع الغذائية والاستهلاكية للقضاء نهائياً على العشوائية والإشغالات من الباعة الجائلين، مشدداً على مسئولى المحليات والمرافق بضرورة التواجد الميدانى والنزول للشارع بشكل يومى لمواجهة الإشغالات من الباعة الجائلين مع إلزام أصحاب المحلات بخط التنظيم وعدم تجاوز الأرصفة.