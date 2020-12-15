جمعة: المتاجرة بحقوق الإنسان كالمتاجرة بالدين ولا بد من تشديد الرقابة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حقوق الإنسان ضائعة في الدول غير المستقرة، وذلك لأن الدولة مهددة بالفوضى والتناحر، فالإنسان لا يأمن فيها على نفسه ولا على ماله ولا على عرضة، مؤكدا أن حقوق الإنسان تتناقض تماما مع الفوضى.

وأضاف وزير الأوقاف أن حقوق الإنسان، لا بد لها من دولة مستقرة، موضحا أن من يتحدثون عن الحقوق السياسية، يتحدثون على أرضية وطنية لا على أرضية خارجية، مؤكدا أن المتاجرين بحقوق الإنسان كالمتاجرين بالدين، فكلاهما صاحب سبوبة.

وزير الأوقاف يطالب بتشديد الرقابة على دور النشر

كما أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقد مؤتمر دولي في شهر مارس المقبل، حول "حوار الأديان والحضارات والثقافات"، ولا نستهدف استضافة علماء دين فقط، بل سيتم استضافة شخصيات من مختلف الفئات والديانات للوصول للهدف المنشود".

وطالب جمعة، خلال كلمته اليوم بالندوة التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للإعلان عن إطلاق مبادرة "بناء الوعى واستقلال الدول 2021"، تشديد الرقابة على دور النشر، قائلا: "ليس من المعقول أن يكون هناك بعض الكتب المؤدلجة التي يتم طباعتها لقيادات إخوانية".

وشدد وزير الأوقاف، على ضرورة أن تكون هناك آلية لوقف نشر الكتب غير الآمنة والتى تحمل أفكارا غير سليمة، مؤكدا أن مواجهة التحديات تتطلب تضافر الجهود جميعها بداية من الإعلام، رجال الفكر والثقافة والسياسة والنواب، للوصول للأهداف المنشودة، وأن التواصل المباشر مع المواطنين أهم وأبرز الأسلحة للقضاء على الأفكار الهدامة.