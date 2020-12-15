أمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق غدا.. واضطراب البحر المتوسط

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية.

وفي بيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، يتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد؛ وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف الخبراء أنّ هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة على مناطق من "الإسكندرية - مطروح - البحيرة - الغربية - المنوفية - رأس سدر - نخل - كاترين"، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق من "دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس - رفح - العريش".

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 15

وداي النطرون 19 14

طنطا 19 13

شبين الكوم 19 13

دمنهور 19 14

بلطيم 18 15

مطروح 21 14

السلوم 20 11

سيوة 19 09

بورسعيد 19 14

دمياط 18 15

الزقازيق 20 14

المنصورة 19 13

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 15

العريش 20 13

رفح 20 14

رأس سدر 22 15

نخل 20 07

نويبع 22 18

طابا 19 13

كاترين 15 04

الطور 22 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 24 16

مرسى علم 24 14

الفيوم 21 12

بني سويف 20 12

المنيا 21 11

أسيوط 22 10

سوهاج 23 12

قنا 23 12

الأقصر 23 12

أسوان 23 13

إدفو 23 12

أبوسمبل 22 12

الوادي الجديد 24 07

شلاتين 27 18

أبورماد 26 17

حلايب 25 19

رأس حدرية 26 17