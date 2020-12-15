ما تأثير وجود منخفضين جويين في طبقات الجو؟.. الأرصاد الجوية تجيب

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر حاليًا بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويوضح مدير مركز التحاليل الجوية لـ"الوطن"، تأثير هذين المنخفضين على حالة الطقس، قائلا إنّ المنخفض الجوي المتمركز على البحر المتوسط يؤثر في مقدمته برياح جنوبية غربية محملة بالأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، ثم يتبعها مع حركة المنخفض من الغرب إلى الشرق رياح شمالية غربية بها كميات من الرطوبة من مسطح البحر المتوسط.

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الطقس تنتهي غدًا

وأضاف "شاهين" أنّه يتزامن مع هذا المنخفض؛ وجود منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا والذي يسمح بكميات من التبريد وانخفاض درجات الحرارة وكتل هوائية باردة إلى شديدة البرودة في طبقات الجو، ما يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تكون طبقات الهواء القريبة من سطح الأرض دافئة، فيما تكون طبقات الهواء العليا شديدة البرودة، وبسبب تصاعد الهواء الدافئ من سطح الأرض إلى طبقات الجو العليا يحدث كثافة شديدة تتسبب في تكوّن السحب الممطرة والمتوقع أن نشهدها اليوم على السواحل الغربية، وعلى القاهرة والسواحل الشمالية غدًا.

وعن أبرز الظواهر الجوية التي يُسببها المنخفضين الجويين رياح جنوبية غربية مثيرة للأتربة يقل معها مستوى الرؤية الأفقية، فضلًا عن رياح شمالية غربية نشطة تتسبب في انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

وأوضح "شاهين" أنّه من المتوقع أن تنتهي حالة عدم الاستقرار حتى غدًا الأربعاء، لتستقر الأجواء بشكل كبير يوم الخمس على كافة الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم بنسبة 20% على مناطق من القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق من "مطروح - السلوم - الإسكندرية - رشيد - بلطيم"، ومتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد، وتمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس.