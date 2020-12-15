لأول مرة.. وزير الشباب ورئيس "الوطنية للإعلام" يخوضان تجربة التمثيل الإذاعي

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، تفاصيل إنتاج الوزارة لمسلسل إذاعي هادف اسمه "بيني وبينك"، من تأليف الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، يشارك فيه لأول مرة 6 من الشباب أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، ضمن طاقم الممثلين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، اليوم، بحضور مجموعة من الفنانين المشاركين في المسلسل، منهم خالد سرحان، ونشوى مصطفى، ومنير مكرم، وصفاء أبو السعود، ونجاح حسن، ولبنى الشيخ، وكاتبة العمل أماني ضرغام، وعدد من قيادات الوزراة.

وبحسب تصريحات الدكتور أشرف صبحي، فإنه سيشارك برفقة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كضيوف شرف في إحدى حلقات المسلسل؛ إذ سيسلط الضوء في هذه الحلقة على مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، لتكون أول مرة يخوض فيها وزير دولة تجربة التمثيل في تاريخ الحكومات، في أثناء توليه منصب الوزارة .

وأعلن وزير الشباب والرياضة في ختام المؤتمر، التنسيق مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن يكونا ضيف شرف في إحدى حلقات المسلسل الإذاعي.

وأكد "صبحي" أن إنتاج المسلسل يأتي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ويحمل اسم "بيني وبينك"، في ضوء السعي نحو دمج ذوي الهمم في مختلف البرامج والمشروعات التي تنفذ.

وأضاف "صبحي" أن الوزارة تتعاون مع كل المؤسسات والجهات المعنية من أجل تقديم برامج ذات محتوى متكامل لأبناء مصر من النشء والشباب في مختلف المجالات، ومنهم ذوي القدرات والهمم، في إطار الدمج المجتمعي لهم.

المسلسل يناقش قضايا الشباب والانتماء وعودة الأخلاق ونشر ثقافة العمل

ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم الشباب، لاسيما المتعلقة بالانتماء وعودة الأخلاق ونشر ثقافة العمل، من خلال نص اجتماعي كوميدي تكتبه الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، ومن إخراج صفي الدين حسن، ويذاع يوميا على موجة البرنامج العام.

وقدم الوزير الشكر والتقدير إلى جميع الفنانين المشاركين في العمل الإذاعي، بمشاركة ذوى القدرات والهمم، مشيرا إلى أن هذا العمل يعد بداية لأعمال جديدة لذوي القدرات والهمم مستقبلا، لافتا الى أن مصر تشهد اهتماما كبيرا بذوى القدرات والهمم في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم الدعم والاهتمام بتلك الفئة، لافتا إلى العديد من الإنجازات التي يحققها ذوي القدرات والهمم في شتى المجالات، والرعاية الكاملة التي تقدم لهم.

وفى كلمتها، أعربت الفنانة صفاء أبو السعود عن سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة، والكشف عن المواهب الإبداعية لدي ذوي الهمم والقدرات الخاصة، والكفاءة التي يتميزون بها.

وتمنى الفنان خالد سرحان، المزيد من الاهتمام بأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، ووجود قنوات تصقل مهمتهم، مشيرا إلى أنهم يمثلون قوة كبيرة لابد من الاستفادة منها بالشكل الأمثل، خلال الفترة المقبلة.

وأشادت الفنانة نشوي مصطفى والفنان منير مكرم باهتمام وزير الشباب والرياضة بتسليط الضوء على المواهب لدي النشء والشباب ورعايتهم، من خلال برامج ومشروعات مختلفة، والاهتمام الواضح بذوي القدرات والهمم، والعمل على دمجهم في مختلف المجالات.