وزير الشباب: نظمنا دوري الوزارات للاندماج بين العاملين بمختلف الجهات

قال الدكتور أشرف صبحي، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، إن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من الفعاليات من أجل رفع كفاءة وأداء العاملين بالمنظومة الشبابية والرياضية المصرية، مثل التدريبات والأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى تنظيمها دوري الوزارات، الذي يتنافس فيه العاملين بجميعها، كأحد أهم آليات التقارب والاندماج بين العاملين بمختلف الجهات الحكومية المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، عبر الفيديو كونفرانس، خلال افتتاح الدورة الأولى لمنتدي العاملين بالشباب والرياضة العرب، صباح اليوم، بحضور عبدالمنعم الشاعري، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وبمشاركة مجموعة من القيادات الشابة العاملة بوزارات الشباب والرياضة بمختلف الدول العربية، تحت شعار "رؤية وطن"، من أجل التطوير والإبداع والتعاون العربي في مجالي الشباب والرياضة، وتتواصل فعاليات وجلسات المنتدى خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2020.

ورحب الدكتور أشرف صبحي بالحضور، وتقدم بالشكر للجامعة العربية علي تبنيها الأفكار المختلفة من أجل النهوض بالمنظومة الإدارية لمختلف قطاعات الشباب والرياضة في الدول العربية، موضحا أن هذا البرنامج يختص بجميع العاملين في الهيئات الشبابية والرياضية، من مختلف الدول، من أجل الارتقاء بالعاملين من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتبني منهجيات علمية وعملية واستراتيجيات محددة، ترفع من مستوى أداء العاملين بقطاعات الشباب والرياضة، وكذلك المردود والعائد الرياضي والاجتماعي والثقافي والفني والشبابى بوجه عام، الذي تقدمه قطاعات الشباب والرياضة في مختلف الدول العربية، مع طرح أفكار جديدة لتنفيذ فعاليات متميزة ومختلفة، منها تبادل الزيارات والدورات التدريبية، وستطرح العديد من المبادرات الخاصة بملتقيات مشتركة للعاملين في المجالات المختلفة.