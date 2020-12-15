الأمطار تحول شوارع الإسكندرية لبرك.. وتعطل التكاتك بسبب ارتفاع منسوب المياه (صور)

شهدت منطقة المعمورة شرق الإسكندرية، غرق شوارعها وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة الساحلية وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة ورياح باردة.

ورصدت عدسة "الوطن"، تعطل مركبة التوك توك وسط مياه الأمطار وعدم القدرة على التشغيل، خاصة بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع المنطقة.

فيما وصل عمال شركة الصرف الصحي من أجل إنقاذ التوك توك ومحاولة سير المركبة المتعطلة، بالإضافة إلى سحب المياه من شوارع منطقة المعمورة والتدخل السريع من أجل سحب كافة المياه المتراكمة.

تابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية، لمتابعة جهود كسح مياه الأمطار بطريق الكورنيش، لضمان استمرار حركة المرور.

وتفقد نافع، أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار من نفق المندرة، المؤدي إلى مناطق المعمورة وأبو قير وطوسون، موجها باستمرار تواجد فرق الطوارئ والبدلات على مدار الساعة.

وضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد، خاصة السواحل الشمالية، خلال الـ72 ساعة المقبلة تقلبات جوية، وسقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق عدة مناطق بالإسكندرية تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي، فيا جرى الدفع بنحو 180 سيارة لشفط المياه.

ومن جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم حتى الآن.