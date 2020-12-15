اعتماد جداول امتحانات النقل في الدقهلية

اعتمد محافظ الدقهلية، اليوم، جداول امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2020/2021 للمراحل التعليمية المختلفة والتي تبدأ في 16 يناير المقبل، وجدول امتحانات الشهادة الإعدادية لما يقرب من 100 طالب وطالبة وتبدأ في 30 من يناير المقبل.

وبحسب بيان محافظة الدقهلية ، فقد اعتمد الدكتور أيمن مختار اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول على مستوى المحافظة.

وقال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن الامتحانات تبدأ للصف الرابع والخامس الابتدائي يوم السبت 16 يناير المقبل حتى الإثنين 18 يناير، وللصف السادس الابتدائي بدأ من يوم الأربعاء 20 يناير وحتى السبت 23 يناير، وللصف الأول والثاني الإعدادي بدء من يوم السبت 23 يناير وحتى الخميس 28 يناير، مضيفا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ في يوم السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.

وعن امتحانات المدارس الفنية، فإنها تبدأ بالتوازي مع امتحانات النقل من بدايتها في 16 يناير.

ووجه محافظ الدقهلية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة الالتزام بالجدول الذي تم اعتماده واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.

وفي سياق متصل وتنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأ الامتحان التجريبي التدريبي للصف الأول الثانوي في 192 مدرسة، وقدم لها 49 ألفا و96 طالب وطالبة.

وأكد علي عبد الرؤوف جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان التجريبي وتذليل أي معوقات أمام أبنائنا الطلاب، والعمل على توفير الجو المناسب لأداء الامتحان التجريبي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضح بأن هذا الاختبار ما هو إلا تجربة لتدريب الطلاب للتأقلم على التابلت واختبار قدرة الشبكات والوقوف على المشكلات، والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة ونظام التقييم، وأن حدوث أي مشكلة لا يستدعي أي توتر أو قلق لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التجريبي لحل هذه المشكلات.