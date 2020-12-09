وزير التعليم: شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي مجانية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شرائح شركة "أورنچ" المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي، لاستخدامها في التابلت، لا يشترط للحصول عليها شراء أي خط آخر، وهي مجانية، ويجري دفع 10 جنيهات لتشغيل الشريحة، ثم 5 جنيهات شهريا لتجديد الباقة سعة 1000 ميجابيت.

وأوضح عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أنه لا توجد اشتراطات أو تكاليف اخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول إتاحة نفس الخدمة لطلاب السنوات الأخرى، وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة الطلاب.