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محمود مسلم

وزير التعليم: شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي مجانية

كتب:

توفيق شعبان
08:42 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شرائح شركة "أورنچ" المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي، لاستخدامها في التابلت، لا يشترط للحصول عليها شراء أي خط آخر، وهي مجانية، ويجري دفع 10 جنيهات لتشغيل الشريحة، ثم 5 جنيهات شهريا لتجديد الباقة سعة 1000 ميجابيت.

وأوضح عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أنه لا توجد اشتراطات أو تكاليف اخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول إتاحة نفس الخدمة لطلاب السنوات الأخرى، وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة الطلاب.

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