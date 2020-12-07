التعليم تعلن خطوط وباقات إنترنت مميزة لطلبة الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع أورنچ مصر، خطوط الإنترنت وباقات إنترنت مميزة لطلبة الصف الأول الثانوي، بما يخدم تفعيل "التابلت التعليمي"، الذي تسلمه الوزارة لطلاب هذه المرحلة، لتسهيل وصول الطلاب إلى المصادر التعليمية، التي يوفرها التابلت، سواء عن طريق بنك المعرفة المصري، أو محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة، وغيرها من المواقع التعليمية.

وجاءت خطوة طرح الباقات المخفضة، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوفير 1000 ميجا انترنت بـ5 جنيهات فقط، حصريا للطلاب الحاصلين على تابلت.