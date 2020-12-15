أليكس هيرشي تستعرض تجربتها للموديل الجديد من كاديلاك إسكاليد 2021

نشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي، فيديو عبر قناتها الرسمية على موقوع الفيديوهات الشهير (يوتويب) ضمن سلسلة فيديوهات تتضمن شرح وتجربة السيارات الفارهة الجديدة لعام 2021 .

وظهرت "أليكس" خلال الفيديو أثناء تجربتها للموديل الجديد من سيارة "كاديلاك إسكاليد" 2021.

ويتمتع الجيل الخامس منها بأول شاشة من نوعها في عالم صناعة السيارات "OLED" منحنية ومائلة يبلغ قياسها إجمالياً أكثر من 38 إنش.

وخلال السطور التالية يستعرض "الوطن" أهم مواصفات وإمكانيات الموديل الجديد من سيارة "كاديلاك إسكاليد"، وتأتي بتصميم جذاب وفاخر من الخارج، حيث تتمتع بشبك أمامي مستقيم ومصابيح أمامية أفقية، وأخرى نهارية رأسية، كما تأتي بجنوط 22 إنش قياسي.

وتم تصميم السيارة من الداخل بشكل مميز وعصري وبتكنولوجيا جديدة، حيث تأتي بشاشة OLED منحنية 38 إنش بضعف كثافة البيكسل مقارنة بشاشات K4، وهي مقسمة لعدة شاشات أصغر (شاشة 14.2 إنش رقمية للوحة العدادات، شاشة 16.9 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، وشاشة 7.2 إنش لمركز معلومات السائق على يسار المقود).

كما تتوافر بالسيارة تقنية الواقع المعزز، مع خاصية صوتية تقوم بإخبار السائق بالانعطاف يمينا عبر مكبرات الصوت على يمين السائق والعكس في الانعطاف لليسار، وتعد السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والتي تشمل نظام رؤية ليلية يستخدم الأشعة تحت الحمراء لتوضيح الرؤية ورصد المشاة والحيوانات الكبيرة.

وبالحديث عن قوة محرك السيارة، فهي تتوافر بخيارين من المحركات الأول بمحرك V8، بسعة لترية 6.2 لتر 6200cc، ينتج قوة قدرها 420 حصان، وعزم أقصى للدوران 623 نيوتن/متر، والثاني محرك ديزل 6 سلندر سعة 3 لتر 3000cc مع تربو بقوة 277 حصان و عزم أقصى للدوران 623 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من10 سرعات.