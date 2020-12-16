منهم كبار السن ورجال الجيش.. أصحاب أول تجارب للقاح كورونا في أوروبا

بارقة أمل جديدة على طريق محاولة وقف تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأت مع بدء استخدام لقاحات فيروس كورونا في عدد من دول العالم، وسط تفاؤل يشوبه الحذر حيال فاعلية اللقاحات، واختلفت معه أولويات الدول بشأن التوزيع العادل والمنصف للقاحات على جميع مواطنيها، بعضهم من وضع كبار السن على صدارة قائمة الفئات الأحق وآخرون وضعوا رجال الجيش كأولوية أولى، كل حسب رؤيته وسياسته.

أول لقاح لمواطن في الولايات المتحدة لممرضة من أصحاب البشرة السمراء

في الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في الرقم الأول بقائمة أكبر 10 دول من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بأكثر من 300 ألف وفاة، و16.5 مليون إصابة، بحسب وكالة رويترز، تلقت ممرضة في نيويورك، الاثنين، أول لقاح مضاد للفيروس، وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تويتر: "أول لقاح يتم تلقيه... التهاني للولايات المتحدة... التهاني للعالم".

في فلوريدا الأمريكية أول لقاح من نصيب طبيب

انطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في ولاية فلوريدا، من مقاطعة ميامي جنوبي الولاية، وذهبت الجرعة الأولى إلى ذراع طبيب مركز الرعاية الحرجة أهارون ساريلي في مستشفى "ميموريال".

"ساريلي" بدا سعيدا بوصول جرعة الأمل الأولى إلى الولاية، قال: "لي الشرف أن أكون أول من يتلقى اللقاح. لقد كانت الأقنعة والتباعد الاجتماعي السلاح الوحيد لدينا حتى هذا الوقت، لكن من الآن فصاعدا، لدينا فرصة لتغيير مسار هذا الفيروس باللقاح" وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وفي روسيا بدأت السلطات برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو مطلع الشهر الجاري، وتقوم العيادات بتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة به.

وفي تصريح سابق لعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أكد أن اللقاح سيعطى لسكان المدينة، البالغ عددهم 13 مليونا، الذين يعملون في المدارس والخدمات الصحية والأخصائيين الاجتماعيين.

بينما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن روسيا تعتزم تطعيم أكثر من 400 ألف عسكري ضد كوفيد-19.

وبحسب موقع bbc سيتم استبعاد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو أصيبوا بأمراض الجهاز التنفسي خلال الثلاثين يوما الماضية، وكذلك أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات.

بريطانيا تدعو لعدم تطعيم مرضى الحساسية

دعت السلطات الصحية في بريطانيا إلى عدم تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بـ"حالات حساسية شديدة" في الماضي بلقاح فايزر/ بايونتيك المضاد لفيروس كورونا.

ونتيجة ذلك، أصدرت الهيئة البريطانية للدواء توصية بهدف عدم تلقيح "كل شخص لديه تاريخ من الحساسية الشديدة على لقاحات وأدوية وطعام".

ألمانيا تعطي الأولوية للعاملين في المجال الصحي وكبار السن

وفي ألمانيا، تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استخدام اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا المستجد في البداية لحماية النظام الصحي نفسه.

وفي تصريح سابق لها قالت ميركل:"إن الأولوية ستكون بالطبع لأفراد الرعاية الصحية والأطباء والأشخاص الذين يندرجون ضمن فئات الخطر، هؤلاء يمثلون بالفعل عدداً كبيراً في بلدنا".