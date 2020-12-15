مستشار الرئيس: لم يتم تسجيل نوع جديد من كورونا.. وما يحدث حاليا تحور له

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا الحالي من النوع السابع الجديد "كوفيد 19"، وهو الأساسي، موضحا: "ولكن الفيروسات التنفسية وحتى الإنفلونزا العادية لديها قدرة كبيرة على التغيرات الجينية، ويكون النوع نفسه، ولكن يتفرع من تحته أنواع أخرى".

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز" أن المرصود عالميا 8 أنواع بالنسبة لفيروس كورونا، ولم يسجل أي نوع جديد، ولكن هناك أقاويل عن بداية تحور لهذا الفيروس، وهذا معهود بالنسبة للفيروسات، مشيرا إلى أن "احتمال التحور والتحول في هذا الفيروس كبير، فكل ما الناس بتآخد مناعة ضده كل ما الناس بتتعب أكتر، ويبدأ الفيروس قوته تقل، ولكنه يتحور علشان يقاوم مقاومة الإنسان، وهو ما يحدث الآن".

وتابع مستشار الرئيس: "تطعيمات الانفلونزا الموسمية تتغير كل عام، كل سنة الواحد لازم يأخد تطعيمات جديدة"، مؤكدا أن الأعراض الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا مازالت كما هي حتى الآن.