تاج الدين: الرئيس كلفني بإعطاء المواطن معلومات دقيقة عن اللقاحات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه كُلف شخصيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعطاء المواطنين معلومات دقيقة حول فعاليات اللقاحات المستخدمة في مصر الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك اهتماما من الحكومة والمؤسسات المعنية أن تقوم بمراجعة ملفات التطعيمات المختلفة ودراسة أفضل اللقاحات التي تستخدم للإنسان المصري.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن العالم بدأ يتسابق في الحصول على اللقاحات خاصة الفئات الأكثر تعرضاً لخطورة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما أن هيئة الأغذية والدواء الأمريكية تعطي الموافقة لكن المراحل السابقة من التجارب بكافة أشكالها تعرض في المجلات العلمية وليس المؤتمرات.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه يقوم بدارسة كافة اللقاحات الجديدة المطروحة عالميا لعلاج فيروس كورونا، ولا يمكن أن يستخدم لقاح في علاج فيروس كورونا في مصر إلا إذا كنا مطمئنين له تماما ونحن ندرس كافة اللقاحات المطروحة ولن تكون فيما يخص اللقاح الصيني فقط بل كافة اللقاحات، كما تم توقيع تعاقد بين مصر والهيئات العالمية المنوطة، و"جافي" في الصدارة، لتوفير اللقاحات المختلفة.