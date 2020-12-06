أشرف عبدالباقي: عملت أفلام وحشة عشان الفلوس.. وقعدت 40 سنة من غير شقة

قال الفنان أشرف عبدالباقي إنه شارك في أعمال بعضها كان ناجحا والآخر لم يحالفه الحظ، وخاض تجربة الإنتاج من خلال منتج آخر، وهي الفنانة إسعاد يونس، حيث شارك في فيلم "رشة جريئة"، والذي كان جيدا ولكنه لم يحقق نجاحا في السينما، وهذا ليس قلة حظ أو نحسا ولكن حظه في أشياء أخرى، "لو مشفتش نص الكوباية المليان أبقى جاحد".

وأضاف "عبدالباقي" خلال لقاء ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أن آخر المسرحيات التي شارك فيها "لما بابا ينام" في 2003، وكان مشارك فيها الفنان علاء ولي الدين، متابعا: "أنا كنت شايل المسرحية لكن علاء كان نجح له فيلمين، فقال لي المنتج عصام إمام إن علاء هيحيي الجمهور آخر واحد، قولتله تمام".

وتابع: "كلنا كنا بنحي الجمهور واحنا لابسين بدل شيك، لكن علاء كان لابس البدلة بردو بس على شبشب، لأنه مكنش بيقدر يلبس جزمة، كان عنده مشاكل في الشرايين وعاملة له تضخم في رجله، ودة اللي بتكلم عليه، أنا ربنا مديلي إيه، وهو مديله إيه، مش مسألة أنا لازم أبقى زي دة" لافتا إلى أن هذا الموقف تعلم منه في حياته.

وأكد أنه لا يوجد شيء ميزانه ليس عادلا، ومن ضمنها النجومية، لأن الميزان جاء من عند الله، "أنا باخد حقي 200%، هاخد شوية نجومية على شوية راحة بال على شوية حب ناس، 24 قيراط هاخدهم هاخدهم ولا حد يمنعني عنه".

وواصل: "أنا عملت أفلام وحشة جدا، وعملتها عشان الأقساط، والشغل كلة كدة، وقعدت لغاية 40 سنة معنديش شقة، وفلوسي بتخلص لأني بصرف كتير".

بدأ المخرج هشام الشافعي تصوير المشاهد الأولى لفيلم "سقراط ونبيلة"، إنتاج شركة نيوبيكتشر، وتأليف عبدالفتاح كمال، وبطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي وشريف أبوهميلة ومحمد فهيم والراقصة دينا وسامي مغاوري ومحمد عبدالعظيم والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف.

وتدور أحداث الفيلم، الذي يعود الفنان أشرف عبدالباقي للسينما بعد غياب طويل، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته .

وقال المخرج هشام الشافعي، إن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف، وسيتم تصوير أغلب مشاهده خارجيا في شوارع مدينتي القاهرة و6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه متفائل بتجربته مع الفنان الكبير أشرف عبدالباقي لأنه صاحب تاريخ طويل في عالم الكوميديا.

وأشار الشافعي إلى أن شركة نيوبيكتشر وفرت كافة الإمكانيات الممكنة لكي يخرج الفيلم بأفضل صورة ممكنة، موضحا أن التحضير للتصوير استغرق نحو شهرين.