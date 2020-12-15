شروط الحصول على موافقة الاعتذار عن عدم أداء الامتحان

صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، بأنّه لا يوجد ما يستحق تأجيل الامتحانات سواء الشهادات الإعدادية أو الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، موضحا أنّ الوزارة وضعت خطط نجاح العام الدراسي الجديد 2020-2021، سواء العملية الدراسية بالمدارس أو الامتحانات، وأنّ الوزارة ليس لديها أي تخوفات من حدوث موجة ثانية من كورونا.

وتستعرض "الوطن" موعد امتحانات نصف العام، وضوابط الاعتذار عن أدائها، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم، والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 4248 لسنة 1998 في شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب الاعتذار عن عدم أداء الامتحان بوزارة التربية والتعليم، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة، محددة المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات المحددة لإنجازها، أو الاعلان عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها.

المستندات والأوراق المطلوبة للاعتذار عن عدم أداء الامتحانات

ـ صورة مستند إثبات الشخصية لولي الأمر، مع تقديم الأصل للاطلاع عليه.

ـ تقرير من الجهة الطبية المختصة عن الحالة المرضية للطالب "حال الاعتذار بسبب المرض".

ـ المستند المؤيد للاعتذار بسبب الظروف الاجتماعية الطارئة.

التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة

أوضحت الوزارة أنّ البت في طلب الاعتذار عن عدم أداء الامتحان، يتم خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، موضحة أنّه حال عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى، يجب الاتصال على إحدى الجهات التالية:

ـ رقم المحافظة التابع لها الطالب.

ـ هيئة الرقابة الإدارية المركز الرئيسي بالقاهرة ت/ 022902728.

ـ مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة التابع لها الطالب.

جدول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية

ـ ينتهي الفصل الدراسي الأول في 5 فبراير 2021.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 23 يناير 2021.

ـ تستمر الدراسة نحو 33 أسبوعا.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف النقل والشهادة الإعدادية 15 مايو 2021.

ـ تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية للفصل الدراسي الثاني 29 مايو 2021.

ـ تبدأ امتحانات الثانوية العامة 16 يونيو 2021.

ـ مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.