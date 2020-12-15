تحديات التعايش مع جائحة كورونا.. ندوة بطب كفر الشيخ

نظمت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان التحديات وسبل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، بقاعة المؤتمرات بالكلية، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية، والدكتور طارق عبد الباقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقرراً، وتحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ورحب عميد كلية الطب بنائبي رئيس الجامعة والحضور في رحاب كلية الطب، مشيراً إلى دور الكلية في خدمة المجتمع، فيما أشاد الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، خلال كلمته، بدور الجامعة ومستشفياتها قبل وأثناء جائحة كورونا، مشيداً بدور الأطقم الطبية والتمريض والعاملين، ودعا إلى تكثيف البحث العلمي لمعرفة أسباب تزايد ظهور أمراض الفيروسات والبكتريا مؤخراً.

واستعرضت الندوة تاريخ ونشأة فيروس كوفيد-19، وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه، وأهمية الحرص بتجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وكذلك الاتصال مع الذين يعانون التهابات الجهاز التنفسي، وطرق غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب الاتصال بالحيوانات والأماكن غير النظيفة.

وتحدث الدكتور عبد الحليم عكاشه، عميد كلية التربية الرياضية، عن التأثير في مجال الرياضة، فيما أوضح الدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، الجانب التربوي والنفسي ، وشرح الدكتور إبراهيم الطحان، الأستاذ المساعد بكلية التجارة، تداعيات الجائحة على الجانب الإقتصادي .

وأكد المحاضرون على أهمية الالتزام بأسس وقواعد الإجراءات الاحترازية، كما أوصت الندوة بتتبع حالة الإصابات، ومع من يتواصل المرضى، وضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية.

وأوضحت الدكتورة شيماء عكاشة، مدير وحدة الطب الوقائي ومكافحة العدوى بفرع التأمين الصحي بكفرالشيخ، استعداد وزارة الصحة بالمتابعة والترصد وتنظيم القوافل للتوعية في المدن والقرى، مشيرةً إلى أن الترصد خط الدفاع الأول عن المجتمع، مؤكدة التعاون مع الجامعة.

كما عقدت مقارنة بين الموجة الأولى والموجة الثانية، مشيرة إلى إرتفاع وعي الإنسان بأهمية النظافة، وأن درجة هذا الوعي قد ازدادت بسبب جائحة كورونا، والخوف من انتشار العدوى، وهذا الوعي تحوَّل إلى سلوك يومي وأصبح عادة في الإنسان، وهذا من التغييرات التي يمكن رصدها بوضوح، سواء في الموجة الأولى أو الثانية.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة ممثلة في كليات القطاع الصحي ومستشفيات الجامعة، تحت مظلة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيراً إلى دور الكليات المتخصصة في نشر الوعي والإرشاد وتوضيح حقيقة الأمور وشرح سبل الوقاية وكيفية الحماية من فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتور أسامة العجمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وعدد من الطلاب، طبقاً لخطة الجامعة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية.