صاحبة فيديو القفز من "توكتوك" بالعياط: خوفت لما السواق طلب رقم تليفوني

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تظهر فيه إحدى الفتيات حال قفزها من مركبة "توك توك" في أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة العياط بالجيزة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية الفتاة (مقيمة بدائرة مركز شرطة العياط)، وتبين إصابتها (بجروح وكدمات).

وبسؤالها عما ورد بمقطع الفيديو قررت باستقلالها مركبة "توك توك" لتوصيلها إلى منزلها وفي أثناء سيرهما تعرضت لمضايقات من قبل سائق التوك توك الذي طلب منها رقم هاتفها المحمول ومع رفضها استمر في السير بسرعة عالية أثارت فزعها، فقفزت من "التوك توك" حفاظاً على نفسها، نتج عن ذلك حدوث إصابتها، مضيفة أنَّها لم تتقدم بأي بلاغات عن تلك الواقعة.

بجمع المعلومات تمكّنت أجهزة البحث من تحديد هوية سائق "التوك توك" (مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطه وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة