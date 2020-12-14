رئيس السكة الحديد: تحديث الإشارات سيعمل على خفض معدل حوادث القطارات

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن تحديث نظم كهربة الإشارات بجميع خطوط السكك الحديدية، سيعمل على انخفاض معدل حوادث القطارات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تحديث المنظومة بكل أركانها لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلى والبحرى.

وقال "رسلان"، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن مستوى الخدمة بالقطارات تحسن كثيرا بعد توريد عربات جديدة للهيئة، مشيرا إلى أن عربات القطارات الروسية ستعمل على تحديث أسطول عربات القطارات القديمة، موضحا أن الهيئة تعمل حاليا على تحديث منظومة الجر، للقضاء على حوادث القطارات والتأخيرات اليومية.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتجديد ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، منوها أن السكة الحديد ستضاهي مثيلتها فى أوروبا نهاية 2022.

وكانت قد أصدرت هيئة السكة الحديد أمس، تعليمات لتعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات على خطوط الهيئة بدءا من صباح غد الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجارى، وهى كالتالى:

1- اعتبارا من يوم 15 ديسمبر 2020 سيتم تعديل تركيب قطارى 188 / 187 أكسبريس (القاهرة /السد العالى) والعكس كجدوله الحالى بالتركيب لعدد 12 عربة روسى بدلا من المميزة بحيث يقوم من:

- القاهرة الساعة 6:00 مساء يصل أسوان الساعة 10:30 صباحًا.. ويصل السد العالى الساعة 11:20 صباحا.

- ومن السد العالى يوم 16 ديسمبر 2020 الساعة 5:20 مساءً ومن أسوان 6:30 مساء يصل القاهرة 10:45 صباحا.

2- اعتبارا من يوم 18 ديسمبر 2020 سيتم تعديل تركيب قطارات أرقام 345 و 382 و391 و394 ركاب الزقازيق المنصورة القاهرة الليمون (خط الشرق)، والعكس، بعربات مميزة كالتالى:

- قطار 345 (الزقازيق-المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من الزقازيق الساعة 5:40 فجرا .

- قطار 382 (المنصورة-القاهرة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من الزقازيق الساعة 10:40 صباحا.

- قطار 391 (القاهرة-المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من القاهرة الساعة 4:35 عصرا.

- قطار 394 (المنصورة-الزقازيق) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:25 مساء.

3- تعديل تركيب قطارات أرقام 47/54/56/67/66 على خط ركاب (طنطا - المنصورة - دمياط) والعكس كالتالى :

- قطار 47 (طنطا - دمياط) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:00 فجرآ .

- قطار 54 (دمياط - المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من دمياط الساعة 11:50 صباحا.

- قطار 56 (المنصورة - طنطا) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 2:20 ظهرا.

- قطار 67 (طنطا - المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:25 عصرا.

قطار 66 (المنصورة - طنطا) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:00 مساء.