مسلم في جامعة بنها: الإعلام عليه مواجهة محاولات إشاعة "الكفر" بالدولة

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير صحيفة الوطن، على أهمية دور الإعلام في مواجهة الشائعات، والتصدي لمحاولات إشاعة "الكفر" فب الدولة المصرية، من خلال تقديم الحقيقة المجردة، وليس الزيف، والتأكيد على إنجازات الدولة والرئيس، التي لا ينكرها إلا جاحد، مع الإشارة إلى أننا لم نصل للكمال بدرجة 100%، ولكن استطاعت الدولة خلال الفترة الماضية، حل الكثير من المشكلات، ومواجهة العدديد من التحديات، في مجالات الطرق والطاقة والكهرباء، والارتقاء بالجيش والتسليح، وكلها إنجازات لم نشهدها منذ سنوات.

وقال مسلم إن تحركات مصر الخارجية، والتي تعد أحد اهم سمات جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعلت من مصر دولة مستقلة ذات سيادة وكرامة، حيث أصبحنا متفتحين على القوي الخارجية في كل دول العالم، وكان لنا رؤية واضحة في العديد من التحديات، وسياسة دولية ثابتة، خاصةً في عدد من الملفات، أهمها عدم التدخل في شئون الدول، وخاصةً الملفين السوري والليبي، وحتى لما دعيت في الملف الليبي، كان في المقام الأول الدفاع عن حدودنا، ثم مواجهة أطماع الغزو التركي، كما أوضح أنه مصر كان لها رؤية ثاقبة في الملف السوري، مما يؤكد استقلال الرؤية المصرية في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال ندوة "دور الإعلام في مواجهة الشائعات"، التي نظمها مركز إعداد القادة بجامعة بنها، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر"، حيث استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، الكاتب الصحفي محمود مسلم والوفد المرافق له، على هامش الندوة، حيث جرى تكريم رئيس تحرير الوطن، وإهداء درع الجامعة له، بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو سالم، المشرف على مركز إعداد القادة، والدكتور أحمد نجيب، مدير المركز.

ومن جانبه، وجه النائب محمود مسلم الشكر إلى جامعة بنها، ومركز إعداد القادة، على تنظيم الندوة، ومشاركة الطلاب، متمنياً تعميم فكرة إنشاء مراكز لإعداد القادة في الجامعات والهيئات المختلفة، لخلق حوار مستمر مع الشباب.

وقال مسلم، خلال الندوة، إن مصر كانت لها تجربة رائدة في مواجهة فيروس كورونا، خلال الموجة الأولى، مضيفاً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان أحد أسباب النجاة من أزمة كورونا.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة بنها، خلال اللقاء، على دور الإعلام في تنمية الوعي لدى الشباب، مضيفاً أن الجامعة حريصة على إجراء حوار والتواصل مع الطلاب، بهدف بناء جيل جديد من الشباب، قادر على المساهمة في بناء المجتمع.

وفي كلمته خلال الندوة، التي عقدت بقاعة "تحيا مصر"، أشار الدكتور محمد أبوسالم إلى دور الإعلام في مواجهة الشائعات، مؤكداً أن الندوة تأتي ضمن رسالة معهد إعداد القادة لتوعية الشباب بالمشاكل والظواهر السلبية ومواجهة الشائعات التي أصبحت تهدد المجتمع كل لحظة.