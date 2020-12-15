الشوباشي: "الإعلام هو الجيش اللي مش متسلح.. وعندنا إعلاميين محترمين"

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب المصري، إنه من واقع خبرتها الإعلامية الطويلة منذ السبعينيات وحتى الآن، فإن الإعلام أكثر قوة وتأثيرا، "ولما كنت بشتغل برة، كنت بشوف ارتباط الجماهير العربية، بالأداء المصري والفن المصري والإعلام المصري"، مشددة على أن الثقافة والإعلام من أهم الأسلحة، "الإعلام وهو الجيش اللي مش متسلح بالأسلحة".

وأضافت الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه ونهى عبدالعزيز ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على شاشة "DMC" أن مصر لديها إعلاميين محترمين للغاية "عندنا إعلاميين محترمين جدا"، منوهة أن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو عودة الريادة العربية لمصر، "سياسة الرئيس السيسي هتتحقق الوحدة العربية ومالناش ملاذ غير وحدتنا العربية".

وتابعت الشوباشي، أن الفن المصري لم يعد يتناول القيم الأخلاقية مثلما كان يحدث من قبل، وأصبحنا نرى مشاهد القتل والسرقة وغيرها بشكل كبير، "بقينا نشوف كمية القتل والسرقة في أعمالنا الفنية كبيرة غير قبل كدا"، ولكن الفترة الأخيرة شاهدنا أعمال فنية أصبحت تبث روح الوطنية مثل الاختيار والممر، ومثل تلك الأعمال مطلوبة هذه الفترة.

وقالت لإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، أمس الاثنين، إن البرلمان المقبل سيشهد وجود عناصر كثيرة تمثل المرأة المصرية، موضحة: "الكثير من الناس ينتظرون دورا مهما للمرأة المصرية التي حازت على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان، وهو فرصة لأن القيادة السياسية مقتنعة بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة المصرية".

وجهت الحديدي رسالة إلى النائبات بالبرلمان، قائلة: "خدتوا فرصة غير مسبوقة.. يا تنصرونا يا تخيبونا.. ليس فقط في قضايا المرأة فقط.. وأنتظر منك دعم قضايا المرأة، ويكون لكي رأي ودور في القضايا الأخرى، ووجودكن فرصة وأيضا اختبار.. إذا فشلت المرأة وتراجع دورها.. وخيبتوا أملنا يبقى خيبتوا أمل جيل في العمل السياسي".