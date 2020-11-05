الشوباشي: اتهموني بمعاداة السامية.. ورفضت إجراء حوار مع شمعون بيريز

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن اتقانها للغة العربية والفرنسية مكنها من الالتحاق بإذاعة "مونت كارلو"، وأن الإذاعة كانت السبب الأول في إعمال العقل لديها، مشيرة إلى أن دراسة القانون ساعدتها في أن تربط الأمور التي تمر بها في حياتها ببعضها.

وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أنها تركت "مونت كارلو" بعد دخولها في صراعات بسبب رفضها إجراء حوار مع شمعون بيريز، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، بالإضافة إلى أنها اتهمت بمعاداة السامية داخل "مونت كارلو".

وأوضحت، أن تصريحات الرئيس ماكرون لم تذكر سيرة الرسول بأي إساءة أو سب الإسلام، وأنه كان يتحدث منذ اللحظة الأولى عن الأصوليين، مشيرة إلى أن الجماعات الأصولية هي السبب الرئيسي في أزمة فرنسا، منوهة بأن الجماعات الإرهابية كانت تستخدم المصطلحات الدينية في غير موضعها.

وأشارت، إلى إنها توقعت أن يزول حكم تنظيم الإخوان خلال عام أو أقل، منوهة بأن جماعة الإخوان لم تنته إلى الأبد، وسوف تنتهي إلى الأبد عندما تعود الثقافة المصرية لممارسة دورها المحوري مرة أخرى.

وأوضحت أن دراما وسينما الستينيات شكلت وعي الناس وما تزال، ووصفت الإسلام بأنه أكثر دين ديمقراطي في العالم.