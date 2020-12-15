"الشباب والرياضة" يكرم شيماء عبد الإله وهادية حسني ضمن مبادرة هي تستحق

كرم وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، الدكتورة شيماء عبد الإله، والنائبة هادية حسني، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مسرح الوزارة، ضمن مبادرة "هي تستحق"، التي أطلقتها الوزارة لتكريم السيدات المتميزات.

وجرى تكريم شيماء عبد الإله، باعتبارها أول فتاة ترأس تحرير جريدة قومية منذ 126 عامًا، كونها عضو لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية بالمجلس الوطني للإعلام.

كما تم تكريم هادية حسني، باعتبارها أول فتاة عربية تفوز بلقب بطولة أفريقيا في لعبة الريشة الطائرة، ولحصولها علي العديد من البطولات الرياضية علي كافة المستويات المحلية والعالمية، إضافةً إلي فوزها بعضوية مجلس النواب 2020.

وتستمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تمكين المرأة عبر حرصها على ضم جميع الكفاءات، وتتوجه التنسيقية بجزيل الشكر لوزير الشباب والرياضة، لحرصه على تكريمهما.