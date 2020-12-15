"الوطن" تنفرد بحوار مع والدة عمر كمال في أول ظهور إعلامي لها

تنفرد "الوطن"، بأول حوار مع السيدة منى عباس، والدة المطرب الشاب عمر كمال، في أول ظهور إعلامي لها، ومن المُقرر نشره مساء اليوم الثلاثاء.

وتكشف منى عباس، خلال الحوار، عن نشأة ابنها "عمر" داخل بيت مُلتزم دينيًا، واتجاهه إلى مجال الغناء، عقب وفاة والده، قبل نحو 14 عامًا، وكذلك تفاصيل الألبوم الغنائي الأول له، الذي صار يوزعه بنفسه بين سائقي السيارات في مدينة السويس.

وتُفجر والدة عمر كمال، خلال حوارها مع "الوطن"، العديد من المفاجآت، بداية من علاقتها بالغناء، والمطرب المُفضل لها، ومدى اقتناعها بـ"حرمانية" الفن، ودورها في حياة ابنها "عمر" الفنية.

وتتحدث منى عباس، عن أبرز الأزمات التي واجهها "عمر" المتعلقة بجملة "خمور وحشيش"، وكذلك موقف هاني شاكر، من مطربي المهرجانات، ورأيها في هذا اللون الغنائي بالتحديد.

وتكشف عن مواصفات التي تتمنى توافرها في زوجة ابنها "عمر"، ورأيها حال ارتباطه بفتاة من الوسط الفني، وغيرها من المفاجآت الأخرى، التي تنشر عبر "الوطن" مساء اليوم.

وكان المطرب الشاب عمر كمال، احتفل مؤخرًا بتصدر 4 من أعماله الغنائية، ضمن قائمة أكثر الأغاني التي بحث عنها المصريون خلال العام الجاري، عبر محرك البحث الشهير "جوجل".

وكتب كمال، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "موقع جوجل أكبر موقع بحث في العالم قال إن أكتر 5 أغاني اتبحث عنهم في مصر سنة 2020، منهم 4 لينا الحمد لله، عود البطل - بنت الجيران - شمس المجرة - عود البنات"، متابعًا: "إحنا مش محتاجين تكريم وجوائز ولا محتاجين مجاملات من مواقع مزيفة ومضروبة.. إحنا الحمد لله نجاحنا واصل لك