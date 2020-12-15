بعد زفافها بـ3 شهور.. اختفاء طالبة بعد هروبها من المدرسة بالفيوم

لم يمر على زفافها سوى ثلاثة شهور فقط، وتعوّد زوجها على أن يقوم بتوصيلها إلى مدرستها كل يوم، ثم يعود بعد انتهاء اليوم الدراسي لاصطحابها إلى المنزل مرة أخرى، غير أنّ حدث ما لم يتوقعه، فبعدما أوصلها إلى المدرسة، وعند عودته ليأخذها فوجئ باختفائها.

"قلق وتوتر وخوف وشك"، مشاعر مختلطة شعر بها الزوج الشاب، ولم يجد أمامه سوى أن يهرع إلى منزل أسرة زوجته ليخبرهم بما حدث، ليبحثوا معه عن ابنتهم، بعدما كشفت كاميرات المراقبة على باب المدرسة عن مفاجأة، حيث انتظرت الزوجة داخل المدرسة، بعدما أوصلها زوجها، لمدة تقترب من 10 دقائق، قبل أن تغادر المدرسة إلى مكان غير معلوم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من أسرة "داليا ش. ح. ع."، الطالبة بمدرسة التجارة بنات بدائرة المركز، باختفائها بعد ذهابها إلى المدرسة صباح أمس، وعدم عودتها إلى المنزل حتى الآن.

وأمام الرائد محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث مركز طامية، قال والد الطالبة إن ابنته متزوجة منذ ثلاثة أشهر، وأنه لا توجد خلافات بينهما، موضحاً أنّ زوج ابنته أوصلها إلى باب المدرسة ودخلت أمامه، وعندما عاد ليأخذها لم يجدها، ولم تعد إلى منزل زوجها أو أسرتها.

وأشار والد الطالبة إلى أنهم ذهبوا إلى المدرسة، وعندما تفقدوا الكاميرات تبين أنها خرجت مرة أخرى من باب المدرسة، بعد دخولها بنحو 10 دقائق فقط، بعدما تأكدت من مغادرة زوجها، مستغلة خلو "حوش المدرسة" من الطالبات والمدرسات.

وكشف أنّ والدة الطالبة لم تتحمل الصدمة فدخلت في غيبوبة لم تفق منها حتى الآن، نظراً لكونها تعاني من زيادة في كهرباء المخ وتشنجات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، برقم 50821 لسنة 2020 إداري مركز شرطة طامية، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.