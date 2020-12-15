بريد الوطن.. وجِّه بإزالة مكبس قمامة طامية يا محافظ الفيوم

نعانى نحن سكان مدينة طامية بمحافظة الفيوم من وجود مكبس قمامة على مساحة فدان، بارتفاع ثلاثة أمتار فوق الأرض، وثلاثة تحت الأرض، وسط المنازل السكنية، ما يتسبب لنا فى مشكلات صحية، وتلوث للبيئة، بالإضافة إلى انتشار الحشرات المؤذية والناقلة للجراثيم، وكذلك انتشار الحيوانات الضالة من كلاب وقطط وفئران، ما ينذر بكارثة تصيب الأهالى إن عاجلاً أم آجلاً، ويحدث هذا بعلم مجلس مدينة طامية الذى أقام المسئولون فيه المكبس، لذلك نناشد السيد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، التدخل لإنهاء مشكلتنا مع مجلس المدينة، وتوجيه المسئولين بسرعة إزالة المكبس رحمة بأهالى المنطقة وبأبنائنا.

أسامة محمد سليمان - طامية - الفيوم

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